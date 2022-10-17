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Дніпропетровщина: Ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури

Анастасія КалатурПонеділок, 17 жовтня 2022, 07:36
ФОТО: GETTY

Українські військові знищили над Дніпропетровською областю три російські крилаті ракети, але одна все ж влучила по об’єкту енергетичної інфраструктури, там сильна пожежа.

Джерело: голова ОВА Валентин Резніченко

Дослівно: "Перед світанком військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю три російські крилаті ракети. Дві - над Криворізьким районом, одну - над Нікопольським".

Деталі: Росіяни усю ніч атакували область. Нікопольський район вони накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки.  

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Теми: війнаДніпропетровська областьРосія
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