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Днепропетровская область: Ракета попала в объект энергетической инфраструктуры

Анастасия КалатурПонедельник, 17 октября 2022, 07:36
Днепропетровская область: Ракета попала в объект энергетической инфраструктуры
ФОТО: GETTY

Украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российские крылатые ракеты, но одна все же попала по объекту энергетической инфраструктуры, там сильный пожар.

Источник: глава ОГА Валентин Резниченко

Дословно: "Перед рассветом военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью три российские крылатые ракеты. Две - над Криворожским районом, одну - над Никопольским".

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Детали: Россияне всю ночь атаковали область. Никопольский район они накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 вражеских снарядов.  В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах повреждены дома.  

Темы: войнаДнепропетровская областьРосcия
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