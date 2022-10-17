Днепропетровская область: Ракета попала в объект энергетической инфраструктуры

Украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российские крылатые ракеты, но одна все же попала по объекту энергетической инфраструктуры, там сильный пожар.

Источник: глава ОГА Валентин Резниченко

Дословно: "Перед рассветом военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью три российские крылатые ракеты. Две - над Криворожским районом, одну - над Никопольским".

Детали: Россияне всю ночь атаковали область. Никопольский район они накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 вражеских снарядов. В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах повреждены дома.