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Боррель: Росія стає все більш ізольованою і програє війну

Понеділок, 17 жовтня 2022, 10:42

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія програє війну і наголошує на необхідності продовжувати підтримку України.

Про це він заявив перед зустріччю міністрі закордонних справ країн ЄС, пише "Європейська правда"

"Соціально-економічні наслідки війни тривають по всьому світ. Росія стає все більш ізольованою, в останні дні ми побачили це в ООН. Морально, політично, навіть у військовому відношення Росія програє цю війну. Ми повинні підтримувати Україну і надалі", - сказав Боррель.

Він висловив сподівання, що міністри у понеділок ухвалять рішення про створення нової тренувальної місії для українських військових.

За словами Борреля, міністри також обговорять можливі санкції проти Ірану, який постачає Росії військові дрони для атак по Україні.

"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану, що Тегеран сильно заперечує. У зустрічі візьме участь український міністр Дмитро Кулеба. Але сьогоднішні санкції будуть пов'язані з репресіями проти протестувальників", - додав він.

Міністри закордонних справ членів ЄС на засіданні 17 жовтня мають схвалити рішення про створення тренувальної військової місії для України та виділити додаткові 500 мільйонів євро для озброєння української армії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Франція оголосила, що візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців у рамках нової спільної навчальної місії Європейського Союзу.

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Теми: Росіявійна
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