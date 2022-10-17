Боррель: Россия становится все более изолированной и проигрывает войну

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия проигрывает войну, и подчеркивает необходимость продолжать поддержку Украины.

Об этом он заявил перед встречей министров иностранных дел стран ЕС, пишет "Европейская правда"

"Социально-экономические последствия войны продолжаются по всему миру. Россия становится все более изолированной, в последние дни мы увидели это в ООН. Морально, политически, даже в военном отношение Россия проигрывает эту войну. Мы должны поддерживать Украину и в дальнейшем", - сказал Боррель.

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Он выразил надежду, что министры в понедельник примут решение о создании новой тренировочной миссии для украинских военных.

По словам Борреля, министры также обсудят возможные санкции против Ирана, который поставляет России военные дроны для атак по Украине.

"Мы рассмотрим конкретные доказательства участия Ирана, что Тегеран сильно отрицает. Во встрече примет участие украинский министр Дмитрий Кулеба. Но сегодняшние санкции будут связаны с репрессиями против протестующих", - добавил он.

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Министры иностранных дел членов ЕС на заседании 17 октября должны одобрить решение о создании тренировочной военной миссии для Украины и выделить дополнительные 500 миллионов евро для вооружения украинской армии.

Напомним, Франция объявила, что примет на обучение до 2000 украинских военнослужащих в рамках новой совместной учебной миссии Европейского Союза.