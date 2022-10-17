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Польща буде однією з країн, що приймуть тренувальну місію ЄС для українських військових

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 11:11

Польща буде однією з країн, на території яких проходитимуть навчання українські військові в рамках новоствореної тренувальної місії ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі ЗМІ сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Безперечно, місія не буде розміщуватися безпосередньо в Україні, а в сусідніх з Україною країнах. Польща, звісно, одна з них", - сказав дипломат.

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Він також сказав, що ЄС знайде спосіб далі фінансувати зброю для України - на запитання журналістки про інформацію, що з фінансуванням через Європейський фонд підтримки миру з’явились проблеми. 

"Грошей достатньо, не турбуйтесь про гроші", - відповів Жозеп Боррель.

Раніше неофіційно повідомлялося, що штаб-квартири місії можуть розмістити у Польщі та Німеччині

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У неділю стало відомо, що Франція у рамках місії візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців.

Теми: ПольщаЗбройні силизброяЄС
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