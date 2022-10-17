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Польша будет одной из стран, которые примут тренировочную миссию ЕС для украинских военных

"Европейская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 11:11

Польша будет одной из стран, на территории которых будут проходить обучение украинские военные в рамках новосозданной тренировочной миссии ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии СМИ сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Конечно, миссия не будет размещаться непосредственно в Украине, а в соседних с Украиной странах. Польша, конечно, одна из них", - сказал дипломат.

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Он также сказал, что ЕС найдет способ дальше финансировать оружие для Украины - на вопрос журналистки об информации, что с финансированием через Европейский фонд поддержки мира возникли проблемы

"Денег достаточно, не беспокойтесь о деньгах", - ответил Жозеп Боррель.

Ранее неофициально сообщалось, что штаб-квартиры миссии могут разместить в Польше и Германии

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В воскресенье стало известно, что Франция в рамках миссии примет на обучение до 2000 украинских военнослужащих.

Темы: ПольшаВооруженные силыоружиеЕС
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