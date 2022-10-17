Росіяни атакували Київщину і Миколаївщину дронами: є жертва і руйнування

Російські загарбники атакували дронами-камікадзе Київську та Миколаївську області – є загибла та руйнування, обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії Сумську, Дніпропетровську, Харківську, Луганську та Донецьку області.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 17 жовтня

Деталі: У Київській області зранку лунала повітряна тривога, працювала ППО. Детальна інформація уточнюється.

По Києву ворог завдав ударів дронами-камікадзе: є руйнування, одна людина загинула.

Запорізька область: вночі ворог здійснив ракетну атаку – на обласний центр впало дві ракети. Руйнувань та постраждалих немає. Є ймовірність повторних атак.

Сумщина: зранку росіяни завдали ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в Роменському районі. Є загиблі й поранені. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби ворог обстрілював села Великописарівської громади з "Градів", мінометів. Пошкоджено цивільне аграрне підприємство. По Білопільській громаді ворог двічі протягом доби бив з мінометів. У результаті одного з обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру. Енергетики працюють. Також 16 жовтня по Краснопільській громаді зі сторони Росії ворог відкривав вогонь кулеметними чергами. У результаті обстрілів обійшлося без людських жертв.

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Дніпропетровщину вночі атакували російські ракети, "Гради" та важка артилерія. Три ворожі ракети українські військові збили. Одна ракета поцілила по об’єкту енергетичної інфраструктури. На місці удару працюють усі служби. У Нікопольському районі ворог обстріляв з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Попередньо, люди не постраждали. Є пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з’ясовуються.

Харківська область: протягом минулої доби ворог обстрілював з мінометів та реактивної і ствольної артилерії населені пункти регіону, вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ. Зокрема, під удари потрапили м. Вовчанськ Чугуївського району та села Вовчанської громади, смт Дворічне Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району та інші. Протягом минулої доби в Харківському районі загинула 45-річна жінка, 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі з пораненнями госпіталізовано 2 людей, у Куп'янському – одну людину. В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 630 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина: окупанти обстріляли Греківку, Новоєгорівку та Білогорівку. Росіяни не припиняють вогонь по нещодавно звільненим ЗСУ селам області. Протягом минулої доби захисники вздовж лінії зіткнення завдали понад тридцять ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також українські підрозділи протиповітряної оборони збили 15 ворожих БпЛА. Українські ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами. У відповідь ворог наніс 3 авіаційних та 2 ракетних удари, 16 разів обстріляв українські позиції з артилерії та мінометів.

Донеччина: вночі окупанти обстріляли Слов'янськ, керамічне підприємство. Без жертв. Також загарбники гатили з артилерії вздовж всієї лінії фронту. За минулу добу в області 4 загиблих, 10 поранених.

Миколаївська область: увечері 16 жовтня російські окупаційні війська атакували область дронами-камікадзе "Shahed-136". Одинадцять з них було збито на території області. Вночі ворог атакував місто дронами-камікадзе "Shahed-136". Як повідомляє ОК "Південь", три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад. На місцях влучань виникли пожежі, їх оперативно локалізували підрозділи ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Попередньо, постраждалих немає. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Вночі були обстріли між двома населеними пунктами. Влучання по сільськогосподарському підприємству. Постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Херсонщина: за інформацією ОК "Південь", противник веде активну оборону вздовж всієї лінії зіткнення. З метою уточнення положення українських військ та коригування вогню артилерії ворог продовжує використовувати безпілотні апарати в Бериславському і Херсонському районах. Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та почали процес евакуації так званих "державних" установ.

Українські артилеристи та ракетники знищили 2 склади боєприпасів в Бериславському районі. Також лунали вибухи в Каховському районі. Продовжується робота над відновленням деокупованих населених пунктів Херсонщини. Працюють відповідні служби, вибухотехніки обстежують території.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Житомирській областях.