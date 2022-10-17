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Через ранкову атаку дронами в Києві загинули чотири людини, серед них – вагітна

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 15:25
Через ранкову атаку дронами в Києві загинули чотири людини, серед них – вагітна
Будинок, зруйнований у Києві дроном 17 жовтня, фото поліції

Попередньо чотири людини загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі Києва вранці 17 жовтня.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, прокуратура Києва, речниця ДСНС Світлана Водолага, кореспондент "Української правди", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, голова Національної поліції Ігор Клименко

Оновлення: За словами речниці столичної прокуратури Надії Максимець, близько 15 години з-під завалів житлового будинку витягли ще одного загиблого (четвертого - ред.). 

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Зі зруйнованого будинку вдалося врятувати 19 людей.

Трьох людей госпіталізовано. Серед госпіталізованих – двоє рятувальників ДСНС, які гасили пожежу і рятували людей, уточнив Кличко.

А Клименко уточнив, що у столиці було задіяно 5 дронів-камікадзе: три влучили в об'єкти критичної інфраструктури, один влучив у житловий будинок, ще один був збитий працівниками поліції. Вибухи сталися двома хвилями з 06:37 до 08:20.

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Раніше голова Нацполіції підтвердив, що загинули троє осіб: жінка 59 років та двоє молодих людей. Кличко повідомив, що серед трьох загиблих мирних мешканців була молода пара: чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

За даними Київської міської прокуратури, загибла пара були 1988 року народження. 

Також УП повідомили, що від вибухової хвилі постраждала жінка, яка їхала в таксі поруч із вокзалом. Її шпиталізували з акуботравмою.

Деталі: Раніше, об 11:32, мер Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі дістали тіло загиблої жінки, а ще одна людина знаходиться під завалами.

Згодом речниця ДСНС повідомила, що дістали ще одне тіло. 

Ще одну жінку вдалося врятувати. Загалом 19 мешканців будинку врятовано. 

За даними Кличка, 28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість "летючих терористів" вдалося збити, проте в Києві пролунало 5 вибухів (раніше повідомлялося про 4 влучання).

Один із вибухів стався на інфраструктурному об‘єкті, інший – у житловому будинку, внаслідок чого в останньому обвалилася частина будівлі з 2 по 4 поверх.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури через обстріл столичної інфраструктури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 жовтня Збройні сили РФ із використанням дронів-камікадзе здійснили удари по об’єктах житлової та цивільної інфраструктури у центрі Києва. У результаті влучання у житловий будинок у Шевченківському районі стався вибух.

Оновлено о 20:30: Мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу Київ повідомив, що будинок не підлягає відновленню. 16 родин втратили свої помешкання.

У центрі столиці перекрили рух транспорту на ділянках кількох вулиць через вчинену росіянами атаку.

Цьому передувало: Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання, але ще більше вибухів. Зокрема, влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

УП
Теми: Київвійна
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