Через ранкову атаку дронами в Києві загинули чотири людини, серед них – вагітна

Попередньо чотири людини загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі Києва вранці 17 жовтня.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, прокуратура Києва, речниця ДСНС Світлана Водолага, кореспондент "Української правди", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, голова Національної поліції Ігор Клименко

Оновлення: За словами речниці столичної прокуратури Надії Максимець, близько 15 години з-під завалів житлового будинку витягли ще одного загиблого (четвертого - ред.).

Зі зруйнованого будинку вдалося врятувати 19 людей.

Трьох людей госпіталізовано. Серед госпіталізованих – двоє рятувальників ДСНС, які гасили пожежу і рятували людей, уточнив Кличко.

А Клименко уточнив, що у столиці було задіяно 5 дронів-камікадзе: три влучили в об'єкти критичної інфраструктури, один влучив у житловий будинок, ще один був збитий працівниками поліції. Вибухи сталися двома хвилями з 06:37 до 08:20.

Раніше голова Нацполіції підтвердив, що загинули троє осіб: жінка 59 років та двоє молодих людей. Кличко повідомив, що серед трьох загиблих мирних мешканців була молода пара: чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

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За даними Київської міської прокуратури, загибла пара були 1988 року народження.

Також УП повідомили, що від вибухової хвилі постраждала жінка, яка їхала в таксі поруч із вокзалом. Її шпиталізували з акуботравмою.

Деталі: Раніше, об 11:32, мер Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі дістали тіло загиблої жінки, а ще одна людина знаходиться під завалами.

Згодом речниця ДСНС повідомила, що дістали ще одне тіло.

Ще одну жінку вдалося врятувати. Загалом 19 мешканців будинку врятовано.

З-під завалів 4-поверхового будинку в Шевченківському районі Києва врятували 19 людей.



Одна людина загинула. Тіло ще однієї тільки-но виявили, ще не констатували смерть. Ще одна людина може бути під завалами.



Коментар: речниця управління ДСНС в Києві Світлана Водолага. Віео: УП pic.twitter.com/yCNVfz7uWx — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 17, 2022

За даними Кличка, 28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість "летючих терористів" вдалося збити, проте в Києві пролунало 5 вибухів (раніше повідомлялося про 4 влучання).

Один із вибухів стався на інфраструктурному об‘єкті, інший – у житловому будинку, внаслідок чого в останньому обвалилася частина будівлі з 2 по 4 поверх.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури через обстріл столичної інфраструктури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 жовтня Збройні сили РФ із використанням дронів-камікадзе здійснили удари по об’єктах житлової та цивільної інфраструктури у центрі Києва. У результаті влучання у житловий будинок у Шевченківському районі стався вибух.

Оновлено о 20:30: Мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу Київ повідомив, що будинок не підлягає відновленню. 16 родин втратили свої помешкання.

У центрі столиці перекрили рух транспорту на ділянках кількох вулиць через вчинену росіянами атаку.

Цьому передувало: Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання, але ще більше вибухів. Зокрема, влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.