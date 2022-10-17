Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іран заявив, що не надавав Росії безпілотники для війни в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 12:22

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили у понеділок, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої пресконференції, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Опублікована новина про те, що Іран надав Росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Ми не надавали зброю жодній стороні воюючих країн", - сказав Канаані.

Командування Повітряних сил ЗСУ у понеділок повідомили, що зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136". Ці дрони виробляються Іраном і використовуються російськими військовими під назвою "Герань-2".

У Києві під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва, загалом повідомлялося про 4 прильоти.

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у понеділок обговорять можливі санкції проти Ірану, який постачає Росії військові дрони.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: Іранвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПід посольством Ірану вимагали припинити продавати Росії дрони-камікадзе

інфографікаПовітряні сили ввечері збили вісім "Шахедів"

оновлено, відеоРосійський Су-34 впав на багатоповерхівку під час зльоту на Кубані, є загиблі

обновлено, фотоЗ російського полону визволили 108 жінок – ОП

Маск знайшов дивне виправдання окупації Криму Росією

"Повернись живим" і ГУР готують "Бавовну в Москві"

Усі новини...
Іран
Влада працює, щоб ускладнити Ірану логістику за допомогу РФ – Арахамія
Іран планує передати Росії балістичні ракети - ЗМІ
Іран: У в'язниці з політв'язнями почалася пожежа і сутички, пролунали вибухи
Останні новини
02:58
На півдні авіація 11 разів вдарила по позиціях ворога і його ППО – командування
02:14
Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться "думати про мир"
01:15
Резніков: Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
00:32
фотоПід посольством Ірану вимагали припинити продавати Росії дрони-камікадзе
23:53
Пентагон обговорює, чи платити Маску за інтернет Starlink в Україні – ЗМІ
23:50
"Ваня, ховайся, блін". Як Київ пережив першу атаку іранськими дронами - відео
23:42
Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму
23:39
Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
23:21
Карім Бензема отримав "Золотий м'яч-2022"
22:59
Знищив урожай, щоб не продавати в Крим: історія аграрія з Херсонщини
Усі новини...