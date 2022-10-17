Иран заявил, что не поставлял России беспилотники для войны в Украине

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Опубликованная новость о том, что Иран предоставил России беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется западными источниками. Мы не предоставляли оружие ни одной стороне воюющих стран", - сказал Канаани.

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Командование Воздушных сил ВСУ в понедельник сообщили, что утром 17 октября противовоздушная оборона ликвидировала 11 дронов-камикадзе "Shahed-136". Эти дроны производятся Ираном и используются российскими военными под названием "Герань-2".

В Киеве во время утренней атаки иранскими дронами-камикадзе россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева, всего сообщалось о 4 прилетах.

Министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник обсудят возможные санкции против Ирана, который поставляет России военные дроны.