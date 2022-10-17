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Росіяни обстріляли Сумщину: щонайменше троє загиблих

Альона Мазуренко Понеділок, 17 жовтня 2022, 12:37
Росіяни обстріляли Сумщину: щонайменше троє загиблих
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

У результаті обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині є загиблі та поранені.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Дослівно: "Подробиці ранкового ворожого ракетного удару по Роменському району.

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О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло.
Дев'ять - поранені.

Під завалами досі знаходяться люди".

Деталі: За словами Живицького, на Сумщині від електропостачання відключені 1625 абонентів.

ВІДЕО ДНЯ

Глава ОВА закликав місцеве населення економити споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора).

Теми: Сумська областьобстрілРосія
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