Росіяни обстріляли Сумщину: щонайменше троє загиблих

У результаті обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині є загиблі та поранені.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Дослівно: "Подробиці ранкового ворожого ракетного удару по Роменському району.

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О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло.

Дев'ять - поранені.

Під завалами досі знаходяться люди".

Деталі: За словами Живицького, на Сумщині від електропостачання відключені 1625 абонентів.

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Глава ОВА закликав місцеве населення економити споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора).