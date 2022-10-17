Россияне обстреляли Сумскую область: по меньшей мере трое погибших
Понедельник, 17 октября 2022, 12:37
В результате обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Дословно: "Подробности утреннего вражеского ракетного удара по Роменскому району.
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В 5:20 утра три российские ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли.
Девять - ранены.
Под завалами до сих пор находятся люди".
Детали: По словам Живицкого, на Сумщине от электроснабжения отключены 1625 абонентов.
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Глава ОВА призвал местное население экономить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки (8-11 утра и 17-22 вечера).