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Россияне обстреляли Сумскую область: по меньшей мере трое погибших

Алена МазуренкоПонедельник, 17 октября 2022, 12:37
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

В результате обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Дословно: "Подробности утреннего вражеского ракетного удара по Роменскому району.

В 5:20 утра три российские ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли.
Девять - ранены.

Под завалами до сих пор находятся люди".

Детали: По словам Живицкого, на Сумщине от электроснабжения отключены 1625 абонентов.

Глава ОВА призвал местное население экономить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки (8-11 утра и 17-22 вечера).

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Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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