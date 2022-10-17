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ЄС затвердив направлення моніторингової місії до кордону Вірменії та Азербайджану

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 12:42

Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення направити до 40 своїх експертів з моніторингу на вірменську сторону міжнародного кордону з Азербайджаном.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Це рішення послідувало після чотиристоронньої зустріччі між президентом Алієвим, прем'єр-міністром Пашиняном, президентом Макроном і главою Євроради Мішелем 6 жовтня та спрямоване на сприяння відновленню миру та безпеки в цьому районі, зміцненню довіри та делімітації міжнародного кордону між двома державами.

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"Направлення Євросоюзом до 40 експертів ЄС зі спостереження вздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном буде спрямовано на зміцнення довіри у нестабільній ситуації, яка ставить під загрозу життя людей і ставить під загрозу врегулювання конфлікту", - прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Рада постановила, що експерти з моніторингу будуть тимчасово направлені зі складу Місії ЄС у Грузії. Зараз моніторингова місія ЄС у Грузії вживає оперативних кроків, щоб це рішення не вплинуло на її можливості моніторингу в Грузії.

Моніторингова місія для кордону Вірменію та Азербайджану матиме тимчасовий характер і не повинна тривати довше, ніж два місяці.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, за підсумками зустрічі в Празі Вірменія та Азербайджан у принципі домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.

Після зустрічі у Празі президент Азербайджану Ільхам Алієв допустив, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

Теми: ЄСВірменіяАзербайджан
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