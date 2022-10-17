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ЕС утвердил направление мониторинговой миссии на границу Армении и Азербайджана

"Европейская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 12:42

Совет ЕС в понедельник принял решение направить до 40 своих экспертов по мониторингу на армянскую сторону международной границы с Азербайджаном.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Это решение последовало после четырехсторонней встречи между президентом Алиевым, премьер-министром Пашиняном, президентом Макроном и главой Евросовета Мишелем 6 октября и направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами.

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"Направление Евросоюзом до 40 экспертов ЕС по наблюдению вдоль международной границы Армении с Азербайджаном будет направлено на укрепление доверия в нестабильной ситуации, которая ставит под угрозу жизни людей и ставит под угрозу урегулирование конфликта", - прокомментировал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Совет постановил, что эксперты по мониторингу будут временно направлены из состава Миссии ЕС в Грузии. Сейчас мониторинговая миссия ЕС в Грузии предпринимает оперативные шаги, чтобы это решение не повлияло на ее возможности мониторинга в Грузии.

Мониторинговая миссия для границы Армении и Азербайджана будет иметь временный характер и не должна длиться дольше, чем два месяца.

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Напомним, по итогам встречи в Праге Армения и Азербайджан в принципе договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.

После встречи в Праге президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Темы: ЕСАрменияАзербайджан
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