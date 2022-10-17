"Дальность - 1000 км": Укроборонпром намекает на разработку нового украинского беспилотника

В госконцерне "Укроборонпром" намекнули, что завершают разработку украинского ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров.

Источник: Укроборонпром

Дословно: "Дальность - 1000 км, вес боевой части - 75 кг. Завершаем разработку.

Сегодня Киев в очередной раз подвергся атаке ударных беспилотников "Герань-2", известных как "Шахед-136". Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все.

ВСУ побеждают на поле боя, а потому атаки воздушными "мопедами" - ничто иное, как агония российской федерации. Запугивание, террор гражданских мирных людей - их низменные методы.

Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" раз за разом проходит успешные испытания".