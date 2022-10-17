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У міськраді Дніпра викрили чиновників, які "продавали" місця на кладовищі

Альона Мазуренко Понеділок, 17 жовтня 2022, 13:08

Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему у комунальному підприємстві "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради.

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах, навіть у період воєнного стану.

Щомісяця організатори оборудки одержували "прибуток" приблизно у 7 млн грн.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано 10 посадовців – це майже весь керівний склад комунального підприємства".

Деталі: За даними слідства, керівництво установи налагодило незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг.

 

Отримавши хабарі, учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання близьких.

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Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тис. грн, чиновники вимагали від 10 до 50 тис. грн за одне поховання. "Такса" залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення.

У разі відмови родичів померлого платити "данину", посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання близької людини.

Співробітники СБУ задокументували 9 епізодів одержання неправомірної вигоди керівництвом комунального закладу.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили:

  • чорнову документацію і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;
  • майже 5 млн грн, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Всім учасникам злочину обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

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Теми: Дніпрохабармісцева влада
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