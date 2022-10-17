У міськраді Дніпра викрили чиновників, які "продавали" місця на кладовищі
Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему у комунальному підприємстві "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах, навіть у період воєнного стану.
Щомісяця організатори оборудки одержували "прибуток" приблизно у 7 млн грн.
У результаті слідчо-оперативних дій затримано 10 посадовців – це майже весь керівний склад комунального підприємства".
Деталі: За даними слідства, керівництво установи налагодило незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг.
Отримавши хабарі, учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання близьких.
Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тис. грн, чиновники вимагали від 10 до 50 тис. грн за одне поховання. "Такса" залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення.
У разі відмови родичів померлого платити "данину", посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання близької людини.
Співробітники СБУ задокументували 9 епізодів одержання неправомірної вигоди керівництвом комунального закладу.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили:
- чорнову документацію і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;
- майже 5 млн грн, ймовірно отриманих злочинним шляхом.
Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.
Всім учасникам злочину обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.