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В горсовете Днепра разоблачили чиновников, которые "продавали" места на кладбище

Алена МазуренкоПонедельник, 17 октября 2022, 13:08
В горсовете Днепра разоблачили чиновников, которые продавали места на кладбище

Служба безопасности ликвидировала масштабную преступную схему в коммунальном предприятии "Городская ритуальная служба" Днепровского горсовета.

Источник: пресс-служба СБУ 

Дословно: "Чиновники систематически требовали взятки за выделение мест для захоронения на городских кладбищах, даже в период военного положения.

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Ежемесячно организаторы сделки получали "прибыль" примерно в 7 млн грн.

В результате следственно-оперативных действий задержаны 10 должностных лиц - это почти весь руководящий состав коммунального предприятия".

Детали: По данным следствия, руководство учреждения наладило незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг.

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Получив взятки, участники схемы "гарантировали" людям содействие в выделении мест для захоронения близких.

Несмотря на официальный платеж в размере 3,5 тыс. грн, чиновники требовали от 10 до 50 тыс. грн за одно захоронение. "Такса" зависела от локации кладбища и непосредственно места захоронения.

В случае отказа родственников умершего платить "дань", чиновники создавали искусственные бюрократические препятствия для захоронения близкого человека.

Сотрудники СБУ задокументировали 9 эпизодов получения неправомерной выгоды руководством коммунального учреждения.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили:

  • черновую документацию и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности;
  • почти 5 млн грн, вероятно полученных преступным путем.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

Всем участникам преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Темы: Днепрвзяткаместная власть
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