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Очільник МВС звернувся до власників зброї: Не намагайтесь збивати дрон самотужки

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 жовтня 2022, 13:08
Очільник МВС звернувся до власників зброї: Не намагайтесь збивати дрон самотужки
Денис Монастирський. фото з його FB

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав власників зброї не намагатися збивати дрони і залишити цю справу правоохоронцям та військовим.

Джерело: Монастирський в ефірі національного телемарафону 17 жовтня

Пряма мова: "Вірогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо наприклад недосвідчена людина просто зі зброї буде стріляти вгору, перевищує можливість збити (такий дрон).

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Тому я хочу, користуючись нагодою, звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю (і застерегти): з пістолета, з карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування і до більшої біди, ніж можливо, збити дрон".

Деталі: Очільник МВС підтвердив, що під час нинішньої ранкової атаки "Шахедами" столиці поліцейські в центрі відкривали вогонь і один із дронів їм вдалося збити.

Чому це важливо: Мережею шириться фото чоловіка, який стріляє з балкона з рушниці, з іронічними коментарями. Як з'ясував "Детектор медіа", цю фотографію насправді зробили у червні 2021 року.

ВІДЕО ДНЯ

Тоді патрульна поліція Києва затримала озброєного мешканця квартири і вилучила речовини, схожі на наркотики.

 

 

Теми: МВСвійнаКиївзброя
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