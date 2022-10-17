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Глава МВД обратился к владельцам оружия: Не пытайтесь сбивать дрон самостоятельно

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 октября 2022, 13:08
Глава МВД обратился к владельцам оружия: Не пытайтесь сбивать дрон самостоятельно
Денис Монастырский. фото из его FB

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал владельцев оружия не пытаться сбивать дроны и оставить это дело правоохранителям и военным.

Источник: Монастырский в эфире национального телемарафона 17 октября

Прямая речь: "Вероятность такого сбивания чрезвычайно мала, а опасность, если например неопытный человек просто из оружия будет стрелять вверх, превышает возможность сбить (такой дрон).

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Поэтому я хочу, пользуясь случаем, обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием (и предостеречь): из пистолета, из карабина не стоит стрелять между многоэтажных домов. Это может привести к травмированию и к большей беде, чем возможно, сбить дрон".

Детали: Глава МВД подтвердил, что во время нынешней утренней атаки "Шахедами" столицы полицейские в центре открывали огонь и один из дронов им удалось сбить.

Почему это важно: Сетью распространяется фото мужчины, который стреляет с балкона из ружья, с ироничными комментариями. Как выяснил "Детектор медиа", эту фотографию на самом деле сделали в июне 2021 года.

ВИДЕО ДНЯ

Тогда патрульная полиция Киева задержала вооруженного жителя квартиры и изъяла вещества, похожие на наркотики.

 

Темы: МВДвойнаКиеворужие
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