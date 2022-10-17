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Міністри ЄС попередили Іран про можливі санкції за участь у війні в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 13:08

Деякі міністри закордонних справ Європейського Союзу в понеділок закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни РФ проти України.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Україна повідомила про серію російських атак із використанням іранських безпілотників Shahed-136 в останні тижні. 

Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль не дає коментарів.

"Ми шукатимемо конкретні докази участі (Ірану у війні в Україні)", - заявив Жозеп Боррель журналістам, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

За словами двох дипломатів, які брали участь у підготовці переговорів міністрів, ЄС може вирішити ввести нові санкції проти Ірану з цього питання, хоча у понеділок не очікується жодних докладних рішень. 

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС має рішуче відреагувати на нові атаки на Київ, коли безпілотники завдали ударів по будинках у понеділок вранці.

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"Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники, ймовірно, використовуються для атаки в центрі Києва, це звірство", - сказав Кофод.

Він додав, що ЄС повинен зробити "конкретні кроки" у відповідь на це, а також на жорсткі заходи, які Тегеран вживає проти протестувальників вдома.

У понеділок ЄС збирається ввести заборону на поїздки і заморозити активи приблизно 15 іранців, причетних до урядового придушення протестів, що почалося минулого місяця через смерть 22-річної жінки, затриманої поліцією.

Франція та Німеччина, обидві сторони ядерної угоди 2015 року з Іраном, ясно дали зрозуміти, що вважають нові санкції щодо безпілотників, які використовуються Росією, необхідними з огляду на те, що такі передачі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що додаткові санкції ЄС щодо Ірану не обмежуватимуться внесенням деяких осіб до чорного списку, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

Атака "Шахедами" застала на залізничному вокзалі або невдовзі перед прибуттям на нього топ-посадовця Єврокомісії; попри це, він не став скасовувати візит. 

Посольство Сполучених Штатів засудило ранковий обстріл Росією низки українських міст іранськими дронами-камікадзе.

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Теми: ІранЄСсанкціїРосія
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