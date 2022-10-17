Министры ЕС предупредили Иран о возможных санкциях за участие в войне в Украине

Некоторые министры иностранных дел Европейского Союза в понедельник призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне РФ против Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Украина сообщила о серии российских атак с использованием иранских беспилотников Shahed-136 в последние недели.

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Иран отрицает поставки беспилотников в Россию, а Кремль не дает комментариев.

"Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне в Украине)", - заявил Жозеп Боррель журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

По словам двух дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров министров, ЕС может решить ввести новые санкции против Ирана по этому вопросу, хотя в понедельник не ожидается никаких подробных решений.

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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые атаки на Киев, когда беспилотники нанесли удары по домам в понедельник утром.

"То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, вероятно, используются для атаки в центре Киева, это зверство", - сказал Кофод.

Он добавил, что ЕС должен предпринять "конкретные шаги" в ответ на это, а также на жесткие меры, которые Тегеран принимает против протестующих дома.

В понедельник ЕС собирается ввести запрет на поездки и заморозить активы примерно 15 иранцев, причастных к правительственному подавлению протестов, начавшемуся в прошлом месяце из-за смерти 22-летней женщины, задержанной полицией.

Франция и Германия, обе стороны ядерной сделки 2015 года с Ираном, ясно дали понять, что считают новые санкции в отношении беспилотников, используемых Россией, необходимыми ввиду того, что такие передачи нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что дополнительные санкции ЕС в отношении Ирана не будут ограничиваться внесением некоторых лиц в черный список, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

Атака "Шахедами" застала на железнодорожном вокзале или вскоре перед прибытием на него топ-чиновника Еврокомиссии; несмотря на это, он не стал отменять визит.

Посольство Соединенных Штатов осудило утренний обстрел Россией ряда украинских городов иранскими дронами-камикадзе.