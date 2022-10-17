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Окупанти знову поцілили в енергооб’єкт на Дніпропетровщині: треба економити світло

Ірина БалачукПонеділок, 17 жовтня 2022, 13:12
Фото ілюстративне. Рятувальники працюють на місці удару росіян у Києві вранці 17 жовтня. Фото з Telegram заступника керівника ОП Кирила Тимошенка

Російські загарбники вдруге за ранок завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області, виникла пожежа – влада закликає мешканців заощаджувати електроенергію.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Нова атака на область. Знову удар по енергетичній інфраструктурі. У Кам’янському районі. Пожежа і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники та спеціальні машини ДСНС".

Деталі: Голова ОВА закликав мешканців області заощаджувати електрику.

Жителів просять берегти електроенергію у години найактивнішого споживання – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

"Ці прості кроки мінімізують кількість відключень. І це найліпша допомога нашим енергетикам, які цілодобово працюють, щоб усі були зі світлом", – пояснив Резніченко.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаенергетика
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