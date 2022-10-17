Оккупанты снова попали в энергообъект на Днепропетровщине: надо экономить свет
Российские захватчики второй раз за утро нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, возник пожар – власти призывают жителей экономить электроэнергию.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Новая атака на область. Опять удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС".
Детали: Глава ОВА призвал жителей области экономить электричество.
Людей просят беречь электроэнергию в часы активного потребления – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
"Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", – пояснил Резниченко.