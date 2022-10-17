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Оккупанты снова попали в энергообъект на Днепропетровщине: надо экономить свет

Ирина БалачукПонедельник, 17 октября 2022, 13:12
Фото иллюстративное. Спасатели работают на месте удара россиян в Киеве утром 17 октября. Фото из Telegram заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

Российские захватчики второй раз за утро нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, возник пожар – власти призывают жителей экономить электроэнергию.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Новая атака на область. Опять удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС".

Детали: Глава ОВА призвал жителей области экономить электричество.

Людей просят беречь электроэнергию в часы активного потребления – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

"Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", – пояснил Резниченко.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаэнергетика
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