Оккупанты снова попали в энергообъект на Днепропетровщине: надо экономить свет

Фото иллюстративное. Спасатели работают на месте удара россиян в Киеве утром 17 октября. Фото из Telegram заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

Российские захватчики второй раз за утро нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, возник пожар – власти призывают жителей экономить электроэнергию.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Новая атака на область. Опять удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС".

Детали: Глава ОВА призвал жителей области экономить электричество.

Людей просят беречь электроэнергию в часы активного потребления – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

"Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", – пояснил Резниченко.