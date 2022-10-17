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Кулеба звернувся до міністрів ЄС з бомбосховища: просив про ППО і санкції проти Ірану

Понеділок, 17 жовтня 2022, 14:10

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до засідання ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок. 

Про це міністр розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що він, мабуть, перший міністр закордонних справ, який звернувся до ради із бомбосховища через повітряну тривогу, що тривала в момент його звернення.

"Попросив про додаткову протиповітряну оборону та постачання боєприпасів. Закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання Росії безпілотників. 9-й пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним", - зауважив міністр.

Як повідомлялося, деякі міністри закордонних справ Європейського Союзу в понеділок закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни РФ проти України.

Крім того, міністри закордонних справ Європейського Союзу затвердили рішення про створення тренувальної військової місії для України.

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Теми: Кулеба ДмитроППОІран
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