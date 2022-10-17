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Кулеба обратился к министрам ЕС из бомбоубежища: просил о ПВО и санкциях против Ирана

Понедельник, 17 октября 2022, 14:10

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС в понедельник. 

Об этом министр рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что он, пожалуй, первый министр иностранных дел, который обратился к совету из бомбоубежища из-за воздушной тревоги, которая продолжалась в момент его обращения.

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"Попросил о дополнительной противовоздушной обороне и поставках боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным", - отметил министр.

Темы: Кулеба ДмитрийПВОИран
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