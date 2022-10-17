Резніков розповів про результати Рамштайну: Незабаром отримаємо ЗРК NASAMS

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що незабаром Україна отримає новітні системи протиповітряної оборони – норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS, які призначені для знищення маневруючих цілей на малих і середніх висотах.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки".

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Деталі: Міністр оборони також розповів деталі нещодавнього шостого засіданні Ukraine Defence Contact Group ("формат Рамштайн" – ред.), яке відбулося у Брюсселі, неформальної зустрічі міністрів оборони країн НАТО та низки двосторонніх переговорів з міжнародними партнерами.

Резніков запевнив, що країни формату Рамштайн і НАТО розширять підтримку України.

Він нагадав, що Україна вже отримала дуже багато допомоги від партнерів і продовжує її отримати.

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Крім того, тисячі українських бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах.

Також Україна впроваджує НАТОвську систему Logfas для забезпечення обліку та логістики і проводить реформу системи оборонних закупівель за принципами НАТО.

За словами Резнікова, Україна вже опанувала понад 300 стандартів НАТО і продовжує здійснювати одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової війни, до того ж – під час активної фази бойових дій.

Міністр оборони очікує, що скоро у партнерів "закінчяться аргументи" не надавати Україні літаки і танки.

За словами Резнікова, одразу за підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.

Він пояснив, що цей потужний сигнал отримали понад 50 країн, які зараз розглядають варіанти участі у цій роботі на практичному рівні.

Резніков також повідомив, що Іспанія вирішила надати Україні модернізовані ЗРК HAWK, а Велика Британія та Нідерланди вже оголосили про наміри надати додаткові ракети для системи ППО/ПРО.

За словами міністра оборони, наразі триває інтенсивний діалог з французькими друзями щодо ЗРК "Сrotale", а також щодо комплексів Samp-T.