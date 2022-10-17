Резников рассказал о результатах Рамштайна: Вскоре получим ЗРК NASAMS

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что вскоре Украина получит новейшие системы противовоздушной обороны – норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые предназначены для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают освоение техники".

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Детали: Министр обороны также рассказал детали недавнего шестого заседании Ukraine Defence Contact Group ("формат Рамштайн" – ред.), которое состоялось в Брюсселе, неформальной встречи министров обороны стран НАТО и ряда двусторонних переговоров с международными партнерами.

Резников заверил, что страны формата Рамштайн и НАТО расширят поддержку Украины.

Он напомнил, что Украина уже получила очень много помощи от партнеров и продолжает ее получать.

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Кроме того, тысячи украинских бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.

Также Украина внедряет НАТОвскую систему Logfas для обеспечения учета и логистики и проводит реформу системы оборонных закупок по принципам НАТО.

По словам Резникова, Украина уже освоила более 300 стандартов НАТО и продолжает осуществлять одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же – во время активной фазы боевых действий.

Министр обороны ожидает, что скоро у партнеров "закончатся аргументы" не предоставлять Украине самолеты и танки.

По словам Резникова, сразу по итогам "Рамштайн-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.

Он пояснил, что этот мощный сигнал получили более 50 стран, которые сейчас рассматривают варианты участия в этой работе на практическом уровне.

Резников также сообщил, что Испания решила предоставить Украине модернизированные ЗРК HAWK, а Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерении передать дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО.

По словам министра обороны, сейчас продолжается интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК "Сrotale", а также по комплексам Samp-T.