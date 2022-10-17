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Росіяни застосовують нову тактику ядерного шантажу – "Енергоатом"

Олена РощінаПонеділок, 17 жовтня 2022, 15:05

НАЕК "Енергоатом" заявляє, що російські загарбники атаками на підстанції порушують роботу атомних електростанцій, а запобігати новим способам ядерного шантажу з боку РФ можливо санкціями для "Росатома", "Росенергоатома" тощо.

Джерело: "Енергоатом" у Telegram

Дослівно: "Аналізуючи дії рашистських окупантів протягом останніх днів, можна зробити висновок про нову тактику ядерного шантажу з боку країни-терористки. 

Упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію всієї України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з українськими атомними електростанціями.

Хоча ці підстанції розташовані доволі далеко (160–200 км) від українських атомних станцій, проте внаслідок їх пошкодження відбувається відключення ліній зв’язку, через які передається електроенергія з АЕС в енергосистему України. Й у разі припинення роботи цих ліній зв’язку енергоблоки АЕС аварійно відключаються, відтак станції опиняються в режимі блекаута з включенням дизель-генераторів".

Деталі: Як зазначає "Енергоатом", саме так уже вчетверте сталося на ЗАЕС 17 жовтня після обстрілу підстанції в Дніпропетровській області та вимкнення єдиної працюючої лінії 750 кВ. 

Також відбулися збої в роботі іншої лінії 750 кВ у напрямку Південноукраїнської АЕС. На станції відчули її відключення, але, на щастя, воно не мало негативних для АЕС наслідків.

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Дослівно: "Вочевидь рашистські ядерні терористи серйозно розглядають такий сценарій ядерного шантажу задля нанесення українським атомним станціям ще більшої шкоди з непередбачуваними наслідками.

Реалізація подібного сценарію підтверджується також діями окупантів на Запорізькій АЕС. Останніми днями загарбники почали активно підвозити дизельне паливо на станцію, готуючись до її тривалої роботи в режимі блекаута, який може стати наслідком виведення з ладу української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зв’язок ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою".

Деталі: Як наголошує "Енргоатом", створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС є важливим кроком для ядерної та радіаційної безпеки, проте його буде недостатньо в умовах постійних обстрілів підстанцій та ліній електропередачі, дистанційно зв’язаних з атомними станціями.

Компанія закликає якнайшвидше вводити весь набір санкцій проти російської ядерної галузі, включаючи Росатом, Росенергоатом та інші підприємства, які напряму беруть участь у реалізації злочинних планів РФ.

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Теми: АЕСвійнаРосіяЕнергоатом
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