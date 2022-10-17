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Россияне применяют новую тактику ядерного шантажа – "Энергоатом"

Елена РощинаПонедельник, 17 октября 2022, 15:05

НАЭК "Энергоатом" заявляет, что российские захватчики атаками на подстанции нарушают работу атомных электростанций, а предотвращать новые способы ядерного шантажа со стороны РФ возможно санкциями для "Росатома", "Росэнергоатома" и т.д.

Источник: "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Анализируя действия рашистских оккупантов в течение последних дней, можно сделать вывод о новой тактике ядерного шантажа со стороны страны-террористки.

В последние дни российские захватчики, обстреливая территорию всей Украины, умышленно целились в подстанции, соединенные высоковольтными линиями связи с украинскими атомными электростанциями.

Хотя эти подстанции расположены довольно далеко (160–200 км) от украинских атомных станций, однако в результате их повреждения происходит отключение линий связи, через которые передается электроэнергия с АЭС в энергосистему Украины. И в случае прекращения работы этих линий связи энергоблоки АЭС аварийно отключаются, и станции оказываются в режиме блекаута с включением дизель-генераторов".

Детали: Как отмечает "Энергоатом", именно так уже четвертый раз произошло на ЗАЭС 17 октября после обстрела подстанции в Днепропетровской области и отключения единственной работающей линии 750 кВ.

Также произошли сбои в работе другой линии 750 кВ по направлению к Южноукраинской АЭС. На станции ощутили ее отключение, но, к счастью, оно не имело негативных для АЭС последствий.

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Дословно: "Очевидно, рашистские ядерные террористы серьезно рассматривают такой сценарий ядерного шантажа для нанесения украинским атомным станциям еще большего ущерба с непредсказуемыми последствиями.

Реализация подобного сценария подтверждается также действиями оккупантов на Запорожской АЭС. В последние дни захватчики начали активно подвозить дизельное топливо на станцию, готовясь к ее длительной работе в режиме блекаута, который может стать следствием выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающей связь ЗАЭС с отечественной энергосистемой".

Детали: Как отмечает "Энргоатом", создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является важным шагом для ядерной и радиационной безопасности, однако его будет недостаточно в условиях постоянных обстрелов подстанций и линий электропередачи, дистанционно связанных с атомными станциями.

Компания призывает как можно быстрее вводить весь набор санкций против российской ядерной отрасли, включая Росатом, Росэнергоатом и другие предприятия, напрямую участвующие в реализации преступных планов РФ.

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Темы: АЭСвойнаРосcияЭнергоатом
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