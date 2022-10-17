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ЄС створив нову військову місію для України і надав 500 млн на закупівлю зброї

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 16:02

Рада ЄС ухвалила рішення про створення Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Про це йдеться у заяві на сайті Ради, пише "Європейська правда".

"Метою місії є сприяння підвищенню військової спроможності Збройних сил України ефективно проводити військові операції, щоб дозволити Україні захистити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, ефективно здійснювати свій суверенітет та захищати цивільне населення", - йдеться у заяві.

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У відповідь на запит України про військову підтримку, місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, у тому числі Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, що сприяють проведенню підготовки.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій (MPCC).

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106 700 000 євро.

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Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Рада ЄС також ухвалила надання ще 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру з метою подальшої підтримки спроможностей та стійкості Збройних сил України.

Шостий транш доведе загальний внесок ЄС в рамках фонду для України до 3,1 млрд євро.

Обсяг обладнання, яке буде надано в рамках нового пакету підтримки, відповідає поточним пріоритетам, визначеним українським урядом: 490 млн євро призначено на військову техніку, а 10 млн євро для забезпечення обладнанням та матеріалами, такими як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо.

Крім того, кошти також дозволять забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, вже переданої Україні державами-членами ЄС.

Раніше Франція оголосила, що візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців у рамках нової спільної навчальної місії Європейського Союзу.

Польща також буде однією з країн, на території яких проходитимуть навчання українські військові в рамках новоствореної тренувальної місії ЄС.

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Теми: ЄСзброя
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