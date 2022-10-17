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ЕС создал новую военную миссию для Украины и предоставил 500 млн на закупку оружия

"Европейская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 16:02

Совет ЕС принял решение о создании Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета, пишет "Европейская правда".

"Целью миссии является содействие повышению военной способности Вооруженных сил Украины эффективно проводить военные операции, чтобы позволить Украине защитить свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в заявлении.

В ответ на запрос Украины о военной поддержке, миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, способствующих проведению подготовки.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций (MPCC).

Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106 700 000 евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.

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Совет ЕС также принял решение о предоставлении еще 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира с целью дальнейшей поддержки возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины.

Шестой транш доведет общий вклад ЕС в рамках фонда для Украины до 3,1 млрд евро.

Объем оборудования, которое будет предоставлено в рамках нового пакета поддержки, соответствует текущим приоритетам, определенным украинским правительством: 490 млн евро предназначено на военную технику, а 10 млн евро для обеспечения оборудованием и материалами, такими как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо.

Кроме того, средства также позволят обеспечить техническое обслуживание и ремонт военной техники, уже переданной Украине государствами-членами ЕС.

Ранее Франция объявила, что примет на обучение до 2000 украинских военнослужащих в рамках новой совместной учебной миссии Европейского Союза.

Польша также будет одной из стран, на территории которых будут проходить обучение украинские военные в рамках новосозданной тренировочной миссии ЕС.

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Темы: ЕСоружие
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