Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Повернись живим" і ГУР готують "Бавовну в Москві"

Ірина БалачукПонеділок, 17 жовтня 2022, 16:38
Повернись живим і ГУР готують Бавовну в Москві
Президент Росії виступає на Красній площі в Москві 9 травня 2021 року. Фото з сайту Кремля

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запускають новий проєкт під пілотною назвою "Бавовна у Москві". 

Джерело: "Повернись живим" у Facebook

Дослівно фонд: "Запускаємо новий проєкт із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Реклама:

Ініціатива, що вже вийшла у частині соцмереж Фонду під пілотною назвою "бавовна у Москві", пов’язана з роботою на дальні дистанції".

Деталі: Зазначається, що команда "Повернись живим" працює над проєктом близько 2 місяців і днями фінально його законтрактувала.

Детальну інформацію про проєкт та його вартість обіцяють надати згодом.

ВІДЕО ДНЯ

У фонді зазначили, що були приголомшені кількістю пропозицій задонатити "на великий бум", але фінансова складова проєкту вже реалізована.

"Повернись живим" закликає благодійників долучатися до системної допомоги Силам оборони України.

Теми: волонтерирозвідкаЗбройні силизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Іран відповідальний за вбивство українців – Подоляк
ЄС створив нову військову місію для України і надав 500 млн на закупівлю зброї
Росія відправить до Білорусі приблизно 170 танків, до 200 ББМ і близько ста гармат
Резніков розповів про результати Рамштайну: Незабаром отримаємо ЗРК NASAMS
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: