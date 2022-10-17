Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Повернись живим" і ГУР готують "Бавовну в Москві"

Ірина БалачукПонеділок, 17 жовтня 2022, 16:38
Президент Росії виступає на Красній площі в Москві 9 травня 2021 року. Фото з сайту Кремля

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запускають новий проєкт під пілотною назвою "Бавовна у Москві". 

Джерело: "Повернись живим" у Facebook

Дослівно фонд: "Запускаємо новий проєкт із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Ініціатива, що вже вийшла у частині соцмереж Фонду під пілотною назвою "бавовна у Москві", пов’язана з роботою на дальні дистанції".

Деталі: Зазначається, що команда "Повернись живим" працює над проєктом близько 2 місяців і днями фінально його законтрактувала.

Детальну інформацію про проєкт та його вартість обіцяють надати згодом.

У фонді зазначили, що були приголомшені кількістю пропозицій задонатити "на великий бум", але фінансова складова проєкту вже реалізована.

ВІДЕО ДНЯ

"Повернись живим" закликає благодійників долучатися до системної допомоги Силам оборони України.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: волонтерирозвідкаЗбройні силизброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться "думати про мир"

фотоПід посольством Ірану вимагали припинити продавати Росії дрони-камікадзе

інфографікаПовітряні сили ввечері збили вісім "Шахедів"

оновлено, відеоРосійський Су-34 впав на багатоповерхівку під час зльоту на Кубані, є загиблі

обновлено, фотоЗ російського полону визволили 108 жінок – ОП

Маск знайшов дивне виправдання окупації Криму Росією

Усі новини...
Іран відповідальний за вбивство українців – Подоляк
ЄС створив нову військову місію для України і надав 500 млн на закупівлю зброї
Росія відправить до Білорусі приблизно 170 танків, до 200 ББМ і близько ста гармат
Резніков розповів про результати Рамштайну: Незабаром отримаємо ЗРК NASAMS
Останні новини
07:36
Миколаїв: росіяни влучили у житловий будинок, є загиблий – Кім
07:08
ЗСУ відбили атаки в районах 6 населених пунктів і уразили військові цілі ворога – зведення
06:48
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
05:58
Військові аналітики вказали, хто може перетягнути на себе роль Путіна "сильної людини"
05:15
Після вибухів у Миколаєві зникло світло – ЗМІ
04:45
Ворог збільшив корабельне угруповання – ОК "Південь"
03:50
Сумщина: 300 приходів з території РФ, 5 загиблих
02:58
На півдні авіація 11 разів вдарила по позиціях ворога і його ППО – командування
02:14
Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться "думати про мир"
01:15
Резніков: Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Усі новини...