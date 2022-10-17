"Вернись живым" и ГУР готовят "Хлопок в Москве"
Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны запускают новый проект под пилотным названием "Хлопок в Москве".
Источник: "Вернись живым" в Facebook
Дословно фонд: "Запускаем новый проект с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Инициатива, которая уже вышла в части соцсетей Фонда под пилотным названием "Хлопок в Москве", связана с работой на дальние дистанции".
Детали: Отмечается, что команда "Вернись живым" работает над проектом около 2 месяцев и на днях финально его законтрактовала.
Подробную информацию о проекте и его стоимости обещают предоставить позже.
В фонде отметили, что были ошеломлены количеством предложений задонатить "на большой бум", но финансовая составляющая проекта уже реализована.
"Вернись живым" призывает благотворителей участвовать в системной помощи Силам обороны Украины.