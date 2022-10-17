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"Вернись живым" и ГУР готовят "Хлопок в Москве"

Ирина БалачукПонедельник, 17 октября 2022, 16:38
Вернись живым и ГУР готовят Хлопок в Москве
Президент России выступает на Красной площади в Москве 9 мая 2021 года. Фото с сайта Кремля

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны запускают новый проект под пилотным названием "Хлопок в Москве".

Источник: "Вернись живым" в Facebook

Дословно фонд: "Запускаем новый проект с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

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Инициатива, которая уже вышла в части соцсетей Фонда под пилотным названием "Хлопок в Москве", связана с работой на дальние дистанции".

Детали: Отмечается, что команда "Вернись живым" работает над проектом около 2 месяцев и на днях финально его законтрактовала.

Подробную информацию о проекте и его стоимости обещают предоставить позже.

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В фонде отметили, что были ошеломлены количеством предложений задонатить "на большой бум", но финансовая составляющая проекта уже реализована.

"Вернись живым" призывает благотворителей участвовать в системной помощи Силам обороны Украины.

Темы: волонтерыразведкаВооруженные силыоружие
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