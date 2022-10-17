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Силы ПВО сбили российский беспилотник в Одесской области – ОК "Юг"

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 17:16
Сбитие дрона над Одессой, фото Думская

Вечером 17 октября силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в Одесской области. 

Источник: Суспильне, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, ОК "Юг" в Facebook

Детали: В Одессе и области была объявлена воздушная тревога. 

Обновлено в 17:52: В ОК "Юг" сообщили, что направленный по Одесской области вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем.

Обновлено в 17:24: Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщает о сбитии вражеского дрона.

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Темы: ОдессавзрывОдесская областьбеспилотники
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