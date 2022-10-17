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Новий посол прибув у Німеччину і відразу попросив більше зброї

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 17:19

До Німеччини в понеділок прибув новий український посол – колишній спецпредставник міністерства закордонних справ з питань санкцій Олексій Макєєв, який замінив на цій посаді Андрія Мельника.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відеозвернення Макєєв оприлюднив у Twitter.

"Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була надіслана в Україну, щоб ми могли захистити себе у цій варварській війні. Я маю бути відвертим. Нам потрібно більше. Нам потрібно значно більше. І я буду працювати для того, щоб ми, європейці, українці та німці, зробили нашу Європу безпечною", – сказав посол.

Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив посла в Німеччині Андрія Мельника, який пробув на посаді вісім років. У суботу Мельник покинув Німеччину і, як заявив німецьким ЗМІ, буде працювати в Україні заступником міністра закордонних справ.

Андрій Мельник запам’ятався у Німеччині різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України - як, наприклад, сказав, що канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.

Серед останнього, Мельник послав за маршрутом російського корабля Ілона Маска за його пропозицію для України піти на поступки РФ. 

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Олексій Макеєв, призначений на посаду посла в Німеччині у вересні, був спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні.

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Теми: Німеччинадипломатичні відносини
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