Новый посол прибыл в Германию и сразу попросил больше оружия

В Германию в понедельник прибыл новый украинский посол - бывший спецпредставитель министерства иностранных дел по вопросам санкций Алексей Макеев, который заменил на этом посту Андрея Мельника.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видеообращение Макеев обнародовал в Twitter.

"Спасибо федеральному правительству за всю помощь и оружие, которое было направлено в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно значительно больше. И я буду работать над тем, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы, сделали нашу Европу безопасной", - сказал посол.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский своим указом уволил посла в Германии Андрея Мельника, который пробыл на посту восемь лет. В субботу Мельник покинул Германию и, как заявил немецким СМИ, будет работать в Украине заместителем министра иностранных дел.

Андрей Мельник запомнился в Германии резкими, иногда очень недипломатичными заявлениями, продвигая решения в пользу Украины - как, например, когда сказал, что канцлер Олаф Шольц "изображает обиженную ливерную колбасу" (немецкий фразеологизм, который означает делать вид невинно обиженного. - Ред.), хотя впоследствии извинился за свои слова. Среди последнего, Мельник послал по маршруту русского корабля Илона Маска за его предложение для Украины пойти на уступки РФ.

Алексей Макеев, назначенный на должность посла в Германии в сентябре, был спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне.