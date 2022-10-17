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Новый посол прибыл в Германию и сразу попросил больше оружия

"Европейская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 17:19

В Германию в понедельник прибыл новый украинский посол - бывший спецпредставитель министерства иностранных дел по вопросам санкций Алексей Макеев, который заменил на этом посту Андрея Мельника.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видеообращение Макеев обнародовал в Twitter.

"Спасибо федеральному правительству за всю помощь и оружие, которое было направлено в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно значительно больше. И я буду работать над тем, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы, сделали нашу Европу безопасной", - сказал посол.

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Напомним, в июле президент Владимир Зеленский своим указом уволил посла в Германии Андрея Мельника, который пробыл на посту восемь лет. В субботу Мельник покинул Германию и, как заявил немецким СМИ, будет работать в Украине заместителем министра иностранных дел.

Андрей Мельник запомнился в Германии резкими, иногда очень недипломатичными заявлениями, продвигая решения в пользу Украины - как, например, когда сказал, что канцлер Олаф Шольц "изображает обиженную ливерную колбасу" (немецкий фразеологизм, который означает делать вид невинно обиженного. - Ред.), хотя впоследствии извинился за свои слова. Среди последнего, Мельник послал по маршруту русского корабля Илона Маска за его предложение для Украины пойти на уступки РФ. 

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Алексей Макеев, назначенный на должность посла в Германии в сентябре, был спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне.

Темы: Германиядипломатические отношения
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