Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро до 30 жовтня
Німеччина оголосила про завершення своєї програми, яка надавала українським біженцям можливість обмінювати українські гривневі банкноти на євро за фіксованим курсом.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Мінфіну Німеччини.
"Федеральне міністерство фінансів та Німецький Бундесбанк домовилися з Національним банком України про припинення дії програми обміну гривні на євро" - йдеться у повідомленні.
Програма була запроваджена з метою надання допомоги біженцям з України. Спочатку попит на неї був високим, але потім різко знизився, і кількість операцій зараз дуже низька.
Німецький комітет банківської індустрії (Deutsche Kreditwirtschaft) та його банки-учасники і ощадні банки прийматимуть та обмінюватимуть гривню не пізніше 30 жовтня 2022 року, залежно від часу їхньої роботи.
У більшості випадків останнім банківським днем для обміну буде 28 жовтня 2022 року.
Нагадаємо, у Польщі припинили програму обміну гривні на злоті на початку вересня.