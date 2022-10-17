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Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро до 30 жовтня

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 17:39

Німеччина оголосила про завершення своєї програми, яка надавала українським біженцям можливість обмінювати українські гривневі банкноти на євро за фіксованим курсом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Мінфіну Німеччини.

"Федеральне міністерство фінансів та Німецький Бундесбанк домовилися з Національним банком України про припинення дії програми обміну гривні на євро" - йдеться у повідомленні.

Програма була запроваджена з метою надання допомоги біженцям з України. Спочатку попит на неї був високим, але потім різко знизився, і кількість операцій зараз дуже низька.

Німецький комітет банківської індустрії (Deutsche Kreditwirtschaft) та його банки-учасники і ощадні банки прийматимуть та обмінюватимуть гривню не пізніше 30 жовтня 2022 року, залежно від часу їхньої роботи.

У більшості випадків останнім банківським днем для обміну буде 28 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, у Польщі припинили програму обміну гривні на злоті на початку вересня.

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Теми: Німеччинагрошіекономіка
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