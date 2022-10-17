Германия прекратит льготный обмен гривны на евро до 30 октября

Германия объявила о завершении своей программы, которая предоставляла украинским беженцам возможность обменивать украинские гривневые банкноты на евро по фиксированному курсу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минфина Германии.

"Федеральное министерство финансов и Немецкий Бундесбанк договорились с Национальным банком Украины о прекращении действия программы обмена гривны на евро", - говорится в сообщении.

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Программа была введена с целью оказания помощи беженцам из Украины. Сначала спрос на нее был высоким, но потом резко снизился, и количество операций сейчас очень низкое.

Немецкий комитет банковской индустрии (Deutsche Kreditwirtschaft) и его банки-участники и сберегательные банки будут принимать и обменивать гривну не позднее 30 октября 2022 года, в зависимости от времени их работы.

В большинстве случаев последним банковским днем для обмена будет 28 октября 2022 года.

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Напомним, в Польше прекратили программу обмена гривны на злотые в начале сентября.