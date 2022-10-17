Маск знайшов дивне виправдання окупації Криму Росією
Ілон Маск вважає, що для Росії Крим так само важливий, як для США – Гавайські острови, тому і захопила.
Джерело: голова SpaceX і Tesla Ілон Маск у Twitter
Пряма мова: "Подобається це комусь чи ні, але Крим абсолютно точно розглядається Росією як невід'ємна частина Росії.
Крим також має критичне значення для національної безпеки Росії, оскільки він є її південною військово-морською базою.
З їх точки зору, втрата Криму - це все одно, що для США втрата Гавайських островів і Перл-Харбору…
Росія "бачить" Крим як важливу частину Росії, так само, як Америка вважає важливою частиною Америки Гаваї".
Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia.— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022
Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base.
From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor.
Wrong analogy. America also had a humiliating withdrawal from Afghanistan. No one in America sees that country as part of America.— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022
Crimea *is* seen as a crucial part of Russia by Russia, much as Hawaii is seen as a crucial part of America.
Деталі: На твіти Маска у тому ж Twitter уже відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
Пряма мова: "Ілон Маск, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із "Дмитром Рогозіним" як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія..."
.@elonmusk, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із «Дмитром Рогозіним» як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія...— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022
Нагадаємо: Минулого тижня Ілон Маск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, які містять фактично ті ж пункти, що він згадував у розмові з Бреммером – від визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва.
Пізніше Маск також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія однозначно переможе у війні з Україною, бо має більше населення та ресурсів.
Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. Водночас російські ЗМІ та посадовці активно підхопили їх; так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "вартими уваги пропозиціями".
Натомість президент Литви Гітанас Науседа відповів Маску історією про викрадені колеса Tesla. А міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, Маск "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерною зброєю.