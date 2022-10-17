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Маск знайшов дивне виправдання окупації Криму Росією

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 18:22
Ілон Маск, Getty Images

Ілон Маск вважає, що для Росії Крим так само важливий, як для США – Гавайські острови, тому і захопила.

Джерело: голова SpaceX і Tesla Ілон Маск у Twitter

Пряма мова: "Подобається це комусь чи ні, але Крим абсолютно точно розглядається Росією як невід'ємна частина Росії.

Крим також має критичне значення для національної безпеки Росії, оскільки він є її південною військово-морською базою.

З їх точки зору, втрата Криму - це все одно, що для США втрата Гавайських островів і Перл-Харбору…

Росія "бачить" Крим як важливу частину Росії, так само, як Америка вважає важливою частиною Америки Гаваї".

Деталі: На твіти Маска у тому ж Twitter уже відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Пряма мова: "Ілон Маск, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із "Дмитром Рогозіним" як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія..."

Нагадаємо: Минулого тижня Ілон Маск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, які містять фактично ті ж пункти, що він згадував у розмові з Бреммером – від визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва.

Пізніше Маск також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія однозначно переможе у війні з Україною, бо має більше населення та ресурсів.

Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. Водночас російські ЗМІ та посадовці активно підхопили їх; так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "вартими уваги пропозиціями".

Натомість президент Литви Гітанас Науседа відповів Маску історією про викрадені колеса Tesla. А міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, Маск "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерною зброєю.

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Теми: МаскКримРосіяСША
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