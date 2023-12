Маск знайшов дивне виправдання окупації Криму Росією

Ілон Маск вважає, що для Росії Крим так само важливий, як для США – Гавайські острови, тому і захопила.

Джерело: голова SpaceX і Tesla Ілон Маск у Twitter

Пряма мова: "Подобається це комусь чи ні, але Крим абсолютно точно розглядається Росією як невід'ємна частина Росії.

Реклама:

Крим також має критичне значення для національної безпеки Росії, оскільки він є її південною військово-морською базою.

З їх точки зору, втрата Криму - це все одно, що для США втрата Гавайських островів і Перл-Харбору…

Росія "бачить" Крим як важливу частину Росії, так само, як Америка вважає важливою частиною Америки Гаваї".

Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia.



Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base.



From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor.