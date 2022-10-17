Маск нашел странное оправдание оккупации Крыма Россией
Илон Маск считает, что для России Крым так же важен, как для США - Гавайские острова, поэтому и захватила.
Источник: глава SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter
Прямая речь: "Нравится это кому-то или нет, но Крым совершенно точно рассматривается Россией как неотъемлемая часть России.
Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку он является ее южной военно-морской базой.
С их точки зрения, потеря Крыма - это все равно, что для США потеря Гавайских островов и Перл-Харбора...
Россия "видит" Крым как важную часть России, так же, как Америка считает важной частью Америки Гавайи".
Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia.— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022
Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base.
From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor.
Wrong analogy. America also had a humiliating withdrawal from Afghanistan. No one in America sees that country as part of America.— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022
Crimea *is* seen as a crucial part of Russia by Russia, much as Hawaii is seen as a crucial part of America.
Детали: На твиты Маска в том же Twitter уже отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Прямая речь: "Илон Маск, если каждый раз капитулировать перед Россией, услышав ядерные угрозы, через сколько итераций этого противостояния SpaceX станет SpaceZ с "Дмитрием Рогозиным" как СЕО? И сколько еще стран начнут хаотические ядерные гонки, чтобы защитить себя? Сомнительная стратегия..."
.@elonmusk, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із «Дмитром Рогозіним» як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія...— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022
Напомним: На прошлой неделе Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, что он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.
Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.
Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".
Вместо этого президент Литвы Гитанас Науседа ответил Маску историей о похищенных колесах Tesla. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, Маск "попался на удочку" Кремля, который шантажирует мир ядерным оружием.