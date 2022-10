Маск нашел странное оправдание оккупации Крыма Россией

Илон Маск считает, что для России Крым так же важен, как для США - Гавайские острова, поэтому и захватила.

Источник: глава SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter

Прямая речь: "Нравится это кому-то или нет, но Крым совершенно точно рассматривается Россией как неотъемлемая часть России.

Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку он является ее южной военно-морской базой.

С их точки зрения, потеря Крыма - это все равно, что для США потеря Гавайских островов и Перл-Харбора...

Россия "видит" Крым как важную часть России, так же, как Америка считает важной частью Америки Гавайи".

Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia.



Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base.



From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor.