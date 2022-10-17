Маск нашел странное оправдание оккупации Крыма Россией

Илон Маск считает, что для России Крым так же важен, как для США - Гавайские острова, поэтому и захватила.

Источник: глава SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter

Прямая речь: "Нравится это кому-то или нет, но Крым совершенно точно рассматривается Россией как неотъемлемая часть России.

Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку он является ее южной военно-морской базой.

С их точки зрения, потеря Крыма - это все равно, что для США потеря Гавайских островов и Перл-Харбора...

Россия "видит" Крым как важную часть России, так же, как Америка считает важной частью Америки Гавайи".

Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia.



Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base.



From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor. ВИДЕО ДНЯ October 17, 2022

Wrong analogy. America also had a humiliating withdrawal from Afghanistan. No one in America sees that country as part of America.



Crimea *is* seen as a crucial part of Russia by Russia, much as Hawaii is seen as a crucial part of America. — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Детали: На твиты Маска в том же Twitter уже отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Прямая речь: "Илон Маск, если каждый раз капитулировать перед Россией, услышав ядерные угрозы, через сколько итераций этого противостояния SpaceX станет SpaceZ с "Дмитрием Рогозиным" как СЕО? И сколько еще стран начнут хаотические ядерные гонки, чтобы защитить себя? Сомнительная стратегия..."

.@elonmusk, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із «Дмитром Рогозіним» як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

Напомним: На прошлой неделе Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, что он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.

Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.

Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".

Вместо этого президент Литвы Гитанас Науседа ответил Маску историей о похищенных колесах Tesla. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, Маск "попался на удочку" Кремля, который шантажирует мир ядерным оружием.