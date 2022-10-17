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Маск нашел странное оправдание оккупации Крыма Россией

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 18:22
Илон Маск, Getty Images

Илон Маск считает, что для России Крым так же важен, как для США - Гавайские острова, поэтому и захватила.

Источник: глава SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter

Прямая речь: "Нравится это кому-то или нет, но Крым совершенно точно рассматривается Россией как неотъемлемая часть России.

Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку он является ее южной военно-морской базой.

С их точки зрения, потеря Крыма - это все равно, что для США потеря Гавайских островов и Перл-Харбора...

Россия "видит" Крым как важную часть России, так же, как Америка считает важной частью Америки Гавайи".

Детали: На твиты Маска в том же Twitter уже отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Прямая речь: "Илон Маск, если каждый раз капитулировать перед Россией, услышав ядерные угрозы, через сколько итераций этого противостояния SpaceX станет SpaceZ с "Дмитрием Рогозиным" как СЕО? И сколько еще стран начнут хаотические ядерные гонки, чтобы защитить себя? Сомнительная стратегия..."

Напомним: На прошлой неделе Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, что он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.

Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.

Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".

Вместо этого президент Литвы Гитанас Науседа ответил Маску историей о похищенных колесах Tesla. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, Маск "попался на удочку" Кремля, который шантажирует мир ядерным оружием.

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Темы: МаскКрымРосcияСША
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