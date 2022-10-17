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З російського полону визволили 108 жінок – ОП

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 жовтня 2022, 18:43
З російського полону визволили 108 жінок – ОП
фото з ТГ Єрмака

В результаті чергового обміну полоненими вдалося звільнити 108 жінок.

Джерело: пресслужба Військово-морських сил, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram, керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram, фото, надані УП Державною прикордонною службою

Пряма мова Єрмака: "Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні.

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37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів. З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних".

 

Деталі: За словами Єрмака, серед звільнених є дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм", зазначив голова ОП.

Також вказується, що це був нервовий обмін: надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід, однак все завершилося благополучно.

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Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд та реабілітацію.

Оновлено о 22:19: Державна прикордонна служба надала УП фото чотирьох звільнених з полону прикордонниць. 

 
Визволені з полону прикордонниці
ДПСУ
 
Визволені з полону прикордонниці (фото з різницею в дві години)
ДПСУ 

У ВМС зазначили, що 32 жінки служать в лавах морської піхоти: "Надзвичайно важливий день як для всієї України, так і для 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. З російського полону повернулися 108 жінок, серед яких 32 наші посестри".

 
ВМС
 
вмс
 
ВМС
 
 
 
 
 

Теми: обмінвійна
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