Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из российского плена освободили 108 женщин - ОП

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 октября 2022, 18:43
Из российского плена освободили 108 женщин - ОП
фото из ТГ Ермака

В результате очередного обмена пленными удалось освободить 108 женщин.

Источник: пресс-служба Военно-морских сил, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, фото, предоставленные УП Государственной пограничной службой

Прямая речь Ермака: "Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные.

Реклама:

37 эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов. Из них - 35 защитниц из ВСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРО, 8 - НГУ, включая 2 из "Азова", 5 - ДССТ, 4 ГПСУ и 12 гражданских".

 

Детали: По словам Ермака, среди освобожденных есть девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения.

Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм", отметил глава ОП.

ВИДЕО ДНЯ

Также указывается, что это был нервный обмен: слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход, однако все завершилось благополучно.

Сейчас все девушки будут проходить медицинский осмотр и реабилитацию.

Обновлено в 22:19: Государственная пограничная служба предоставила УП фото четырех освобожденных из плена пограничниц. 

 
 

В ВМС отметили, что 32 женщины служат в рядах морской пехоты: "Чрезвычайно важный день как для всей Украины, так и для 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Из российского плена вернулись 108 женщин, среди которых 32 наши сестры".

 
 
 
 
 

Темы: обменвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
На Киевщине сбили российский беспилотник – мэр Броваров
МИД назвал Иран соучастником российской агрессии
Иранских инструкторов уже заметили на Херсонщине – украинское подполье
США готовят дополнительные санкции против Ирана из-за продажи России ракет - СМИ
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: