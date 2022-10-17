Из российского плена освободили 108 женщин - ОП

В результате очередного обмена пленными удалось освободить 108 женщин.

Источник: пресс-служба Военно-морских сил, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, фото, предоставленные УП Государственной пограничной службой

Прямая речь Ермака: "Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные.

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37 эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов. Из них - 35 защитниц из ВСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРО, 8 - НГУ, включая 2 из "Азова", 5 - ДССТ, 4 ГПСУ и 12 гражданских".

Детали: По словам Ермака, среди освобожденных есть девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения.

Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм", отметил глава ОП.

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Также указывается, что это был нервный обмен: слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход, однако все завершилось благополучно.

Сейчас все девушки будут проходить медицинский осмотр и реабилитацию.

Обновлено в 22:19: Государственная пограничная служба предоставила УП фото четырех освобожденных из плена пограничниц.

В ВМС отметили, что 32 женщины служат в рядах морской пехоты: "Чрезвычайно важный день как для всей Украины, так и для 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Из российского плена вернулись 108 женщин, среди которых 32 наши сестры".