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США готують додаткові санкції проти Ірану через продаж Росії ракет – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 20:17

Сполучені Штати мають намір посилити санкції проти Ірану за допомогу Росії у повномасштабній війні в Україні після повідомлень про те, що Тегеран планує відправити Москві ракети для використання на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на чиновника адміністрації президента США.

"Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", – сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.

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Чиновник додав, що адміністрація Джо Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до Росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.

Він відмовився говорити про конкретні санкції, але, ймовірно, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю, що будуть спрямовані проти третіх сторін, які допомагають Тегерану й Москві.

Напередодні газета The Washington Post повідомила, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".

ВІДЕО ДНЯ

Попри численні докази використання іранських дронів російськими силами, у міністерстві закордонних справ Ірану заявили у понеділок, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України.

У понеділок глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз збирає докази застосування іранських дронів Росією та після завершення цього процесу буде готовий відреагувати.

Теми: СШАІрансанкціїРосія
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