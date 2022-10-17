США готовят дополнительные санкции против Ирана из-за продажи России ракет - СМИ

Соединенные Штаты намерены усилить санкции против Ирана за помощь России в полномасштабной войне в Украине после сообщений о том, что Тегеран планирует отправить Москве ракеты для использования на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника администрации президента США.

"Мы абсолютно точно собираемся наложить санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев", - сказал собеседник издания на условиях анонимности.

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Чиновник добавил, что администрация Джо Байдена в прошлом разглашала информацию о продаже Ираном оружия в Россию и давала понять, что это приведет к санкциям.

Он отказался говорить о конкретных санкциях, но, вероятно, в них войдут экономические ограничения и меры экспортного контроля, которые будут направлены против третьих сторон, помогающих Тегерану и Москве.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

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Несмотря на многочисленные доказательства использования иранских дронов российскими силами, в министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.

В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз собирает доказательства применения иранских дронов Россией и после завершения этого процесса будет готов отреагировать.