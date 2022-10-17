Карім Бензема отримав "Золотий м'яч-2022"

Французький нападник іспанського "Реала" Карім Бензема здобув перший "Золотий М'яч" найкращого футболіста 2022 року.

Джерело: Суспільне

Деталі: Бензема став отримав трофей за підсумками сезону 2021/22, який щорічно вручає видання France Football. Француз уперше в кар'єрі виграв нагороду.

У десятку найкращих потрапили чотири гравці "Реала", два футболісти "Манчестер Сіті", а також по одному представнику "Баварії", "Ліверпуля", "Барселони" та ПСЖ.

Як повідомляє Суспільне, на двадцятому місці фінішував Кріштіану Роналду, а поза топ-30 опинився Ліонель Мессі – це найгірші показники для них обох з 2005 року.