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Карім Бензема отримав "Золотий м'яч-2022"

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 23:21
Карім Бензема отримав Золотий м'яч-2022
КАРіМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES

Французький нападник іспанського "Реала" Карім Бензема здобув перший "Золотий М'яч" найкращого футболіста 2022 року.

Джерело: Суспільне

Деталі: Бензема отримав трофей за підсумками сезону 2021/22, який щорічно вручає видання France Football. Француз уперше в кар'єрі виграв нагороду.

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У десятку найкращих потрапили чотири гравці "Реала", два футболісти "Манчестер Сіті", а також по одному представнику "Баварії", "Ліверпуля", "Барселони" та ПСЖ. 

Як повідомляє Суспільне, на двадцятому місці фінішував Кріштіану Роналду, а поза топ-30 опинився Ліонель Мессі – це найгірші показники для них обох з 2005 року.

Теми: спортфутбол
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