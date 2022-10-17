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Карим Бензема получил "Золотой мяч-2022"

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 23:21
КАРИМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES

Французский нападающий испанского "Реала" Карим Бензема получил первый "Золотой Мяч" лучшего футболиста 2022 года.

Источник: Суспільне

Детали: Бензема стал получил трофей по итогам сезона 2021/22, который ежегодно вручает издание France Football. Француз впервые в карьере выиграл награду.

В десятку лучших попали четыре игрока "Реала", два футболиста "Манчестер Сити", а также по одному представителю "Баварии", "Ливерпуля", "Барселоны" и ПСЖ. 

Как сообщает Суспільне, на двадцатом месте финишировал Криштиану Роналду, а вне топ-30 оказался Лионель Месси – это худшие показатели для них обоих с 2005 года.

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Темы: спортфутбол
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