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Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 23:42

Європейський парламент схвалив запит групи Європейських консерваторів і реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі PAP у понеділок сказав депутат Європарламенту від Польщі Боґдан Жоньца.

Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

"Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, що дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес", – прокоментував Жоньца.

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Як відомо, Україна вимагає від США визнання за Росією статусу держави-спонсора тероризму. Детально про це йдеться в інтерв’ю посла України в США Оксани Маркарової.

Крім того, у серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму, а в Естонії відповідна резолюція була винесена на голосування.

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Теми: ЄСРосіяЄвропарламенттероризм
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