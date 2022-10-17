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Европарламент будет голосовать за признание России государством-спонсором терроризма

"Европейская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 23:42

Европейский парламент одобрил запрос группы Европейских консерваторов и реформистов о включении в повестку дня пленарных заседаний дебатов о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии PAP в понедельник сказал депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца.

Во время голосования 201 евродепутат поддержал включение резолюции в дебаты, 99 высказались против, еще 61 - воздержался.

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"Мы рады, что дискуссия состоится, и что в ноябре мы будем голосовать за эту резолюцию, которая позволит представить настоящие отношения между Россией и ЕС и покажет варварство Путина и его окружения, а также тех из Западной Европы, которые имеют с ним бизнес", - прокомментировал Жоньца.

Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

Как известно, Украина требует от США признания за Россией статуса государства-спонсора терроризма. Подробно об этом говорится в интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

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Кроме того, в августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма, а в Эстонии соответствующая резолюция была вынесена на голосование.

Темы: ЕСРосcияЕвропарламенттерроризм
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