Пентагон обговорює, чи платити Маску за інтернет Starlink в Україні – ЗМІ

Міністерство оборони США розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink на території України з фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання українським військовим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню Politico розповіли двоє американських чиновників, які беруть участь в обговоренні цього питання.

Йдеться про Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), через яку відбувається фінансування контрактів з американськими фірмами на постачання зброї та обладнання, які будуть доставлені в довгостроковій перспективі.

Раніше стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Маск пізніше підтвердив цю інформацію, відзначивши, що SpaceX не може безстроково оплачувати вже наявну систему та ще кілька тисяч терміналів, для яких обсяг використання даних майже в сотню разів перевищує типовий обсяг домогосподарства.

У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

У неділю американський мільярдер відмовився від своїх слів і заявив, що продовжить фінансування Starlink в Україні. Та співрозмовник Politico сказав, що в Пентагоні існує мало впевненості в тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.

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Як повідомлялося, країни ЄС також обговорюють можливість фінансування для забезпечення доступу українців до життєво важливих інтернет-послуг Starlink, які в даний час оплачуються босом Tesla Ілоном Маском.