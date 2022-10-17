Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон обговорює, чи платити Маску за інтернет Starlink в Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 23:53

Міністерство оборони США розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink на території України з фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання українським військовим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню Politico розповіли двоє американських чиновників, які беруть участь в обговоренні цього питання.

Йдеться про Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), через яку відбувається фінансування контрактів з американськими фірмами на постачання зброї та обладнання, які будуть доставлені в довгостроковій перспективі.

Реклама:

Раніше стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Маск пізніше підтвердив цю інформацію, відзначивши, що SpaceX не може безстроково оплачувати вже наявну систему та ще кілька тисяч терміналів, для яких обсяг використання даних майже в сотню разів перевищує типовий обсяг домогосподарства.

У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю американський мільярдер відмовився від своїх слів і заявив, що продовжить фінансування Starlink в Україні. Та співрозмовник Politico сказав, що в Пентагоні існує мало впевненості в тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.

Як повідомлялося, країни ЄС також обговорюють можливість фінансування для забезпечення доступу українців до життєво важливих інтернет-послуг Starlink, які в даний час оплачуються босом Tesla Ілоном Маском.

Теми: МаскСШАінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Маск
SpaceX блокувала роботу Starlink для українських військових через політичні симпатії Маска - ЗМІ
New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
Маск каже, що функцію блокування видалять з X
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: