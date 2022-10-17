Пентагон обсуждает, платить ли Маску за интернет Starlink в Украине – СМИ

Министерство обороны США рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink на территории Украины из фонда, который использовался для поставки оружия и оборудования украинским военным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Politico рассказали двое американских чиновников, участвующих в обсуждении этого вопроса.

Речь идет об Инициативе содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), через которую происходит финансирование контрактов с американскими фирмами на поставку оружия и оборудования, которые будут доставлены в долгосрочной перспективе.

Ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.

Маск позже подтвердил эту информацию, отметив, что SpaceX не может бессрочно оплачивать уже существующую систему и еще несколько тысяч терминалов, для которых объем использования данных почти в сотню раз превышает типичный объем домохозяйства.

В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

В воскресенье американский миллиардер отказался от своих слов и заявил, что продолжит финансирование Starlink в Украине. Но собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.

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Как сообщалось, страны ЕС также обсуждают возможность финансирования для обеспечения доступа украинцев к жизненно важным интернет-услугам Starlink, которые в настоящее время оплачиваются боссом Tesla Илоном Маском.