Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон обсуждает, платить ли Маску за интернет Starlink в Украине – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 23:53

Министерство обороны США рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink на территории Украины из фонда, который использовался для поставки оружия и оборудования украинским военным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Politico рассказали двое американских чиновников, участвующих в обсуждении этого вопроса.

Речь идет об Инициативе содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), через которую происходит финансирование контрактов с американскими фирмами на поставку оружия и оборудования, которые будут доставлены в долгосрочной перспективе.

Ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.

Маск позже подтвердил эту информацию, отметив, что SpaceX не может бессрочно оплачивать уже существующую систему и еще несколько тысяч терминалов, для которых объем использования данных почти в сотню раз превышает типичный объем домохозяйства.

В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

В воскресенье американский миллиардер отказался от своих слов и заявил, что продолжит финансирование Starlink в Украине. Но собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, страны ЕС также обсуждают возможность финансирования для обеспечения доступа украинцев к жизненно важным интернет-услугам Starlink, которые в настоящее время оплачиваются боссом Tesla Илоном Маском.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: МаскСШАинтернет
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Парламент Эстонии поддержал резолюцию о признании России террористическим режимом

Рада признала Ичкерию оккупированной Россией и осудила геноцид чеченцев

СБУ: руководство Антонова не прислушалось к госорганам, из-за чего "Мрия" была уничтожена

Удар по ТЭС: есть значительные разрушения, 7 человек пострадали, один умер

МИД: Ни одно посольство не сообщало о намерениях покинуть Украину, есть много ложных вбросов

Появились первые фото и видео поврежденной взрывом трубы "Северного потока-1"

Все новости...
Маск
ЕС рассматривает возможность платить Маску за Starlink для Украины
Маск нашел странное оправдание оккупации Крыма Россией
Маск: Россия пытается убить Starlink 
Последние новости
15:23
Член правления ПриватБанка в "батальоне Монако": госбанк проведет проверку
15:05
ВР хочет ввести экзамены для получения украинского гражданства
14:53
Россияне открыли огонь по центру села на Сумщине: 2 человека погибли - ОП
14:46
Что делать, если оказались под завалом дома – советы от специалистов
14:44
"Батальон Монако 2". Вторая часть об элитных беженцах на Лазурном побережье
14:41
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
14:37
Правительство рассмотрит введение санкций против "управляющей" ЗАЭС российской компании
14:36
фотоКороль Чарльз III встретился с украинскими беженцами во время визита в Шотландию
14:24
Hyundai рассматривает варианты приостановки деятельности в России – СМИ
14:20
"Забытые" грузы элитных авто и алкоголя: ГБР разоблачило контрабандную схему на Одесской таможне
Все новости...